El Senado inicia el debate de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Milei

La Cámara de Senadores de la Nación dio inicio este miércoles al debate formal del proyecto de reforma laboral enviado por el Poder Ejecutivo nacional. El tratamiento se realiza en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas hasta el 30 de diciembre, bajo un cronograma que aspira a una rápida aprobación.

El análisis comenzó en un plenario conjunto de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto y Hacienda. La convocatoria estableció el inicio de las reuniones a las 9 de la mañana, con la exposición de funcionarios del gobierno nacional programada para las 11 horas. La meta declarada por el oficialismo es lograr un dictamen en comisiones para el jueves y llevar la iniciativa al recinto en una sesión especial el viernes 26 de diciembre.

Exposiciones oficiales y contenido del proyecto

Como principal expositor del Ejecutivo, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, presentó los lineamientos y fundamentos de la reforma. También participaron en esta etapa la subsecretaria de Política Industrial del Ministerio de Economía, Daniela Ramos, y representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). El proyecto promovido por el gobierno busca introducir modificaciones sustanciales en la legislación laboral vigente, aunque su texto final está sujeto a las negociaciones en curso.

La presidenta provisional del Senado y jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, conduce el debate en la comisión de Trabajo para este proyecto específico. Su rol es central en la estrategia legislativa para consolidar los apoyos necesarios.

La compleja geometría política en el Senado

La aprobación del proyecto depende de una aritmética legislativa compleja. El bloque oficialista, La Libertad Avanza, cuenta con 21 senadores, un número insuficiente para asegurar la sanción por sí solo. Por ello, requiere sumar los votos de los 10 senadores de la Unión Cívica Radical, los 3 del PRO y el apoyo de varios legisladores de bloques provinciales.

En las semanas previas al debate, se llevó a cabo un intenso trabajo de negociación y envío de borradores con modificaciones por parte de la Casa Rosada y la jefatura del bloque oficialista, dirigido a los sectores considerados dialoguistas. El objetivo es alcanzar un dictamen de mayoría y evitar modificaciones sustanciales en el recinto. Por otro lado, el interbloque kirchnerista, agrupado bajo la denominación "Popular", se posiciona como el núcleo de la oposición al proyecto.

Un cronograma acelerado en el cierre del año legislativo

El debate de la reforma laboral se enmarca en un apretado cronograma de sesiones extraordinarias. La intención del oficialismo es tratar este proyecto junto con otras iniciativas clave, como la Ley de Presupuesto 2026 —cuya aprobación en la Cámara de Diputados está prevista para hoy— y posibles modificaciones a la ley de glaciares, en una extensa sesión el 26 de diciembre.

Este impulso responde al límite temporal establecido por el decreto de convocatoria a extraordinarias, que vence el 30 de diciembre. El desarrollo de los debates y la capacidad de construir consensos en los próximos días determinarán el destino final de una de las reformas estructurales prioritarias para el gobierno nacional.