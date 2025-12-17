Las semifinales de ida del Torneo Clausura de Primera “A” dejaron un escenario completamente abierto y cargado de expectativa. Hubo dos empates que reflejaron la paridad entre los equipos que buscan el pase a la final.

El cruce entre La Gloria y Barrios de Pie fue el gran espectáculo de la jornada. En un duelo de alto voltaje ofensivo, ambos equipos ofrecieron un festival de goles que terminó 5 a 5, resultado que no permite especulaciones y obliga a los dos a ir por todo en la revancha.

Publicidad

Barrios de Pie logró igualar el partido faltando segundo para que finalice.

En la otra llave, Alianza y Huarpes también repartieron puntos al igualar 2 a 2 en un partido intenso, con momentos de dominio alternado y escasas ventajas en el marcador. El empate dejó la serie abierta y promete una definición ajustada.

Con las semifinales igualadas, los partidos de vuelta serán decisivos para definir a los finalistas del Clausura de Primera “A”. Las revanchas se disputarían este viernes 19 de diciembre, en una jornada que promete emociones fuertes.