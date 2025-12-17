Argentina se alineó con Estados Unidos y votó en contra de una declaración histórica de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) destinada a combatir las enfermedades no transmisibles y promover la salud mental. De esta manera, el país quedó en una posición minoritaria frente al resto de la comunidad internacional, incluso ante aliados estratégicos como Israel.

“Con el rechazo de Estados Unidos y Argentina, el resto de los líderes mundiales adoptaron una declaración histórica sobre salud”, tituló la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un artículo publicado en su portal oficial, donde detalló lo ocurrido durante la última Asamblea General de la ONU.

Durante esa sesión, solo ambos países votaron en contra del documento titulado “Equidad e integración: transformar vidas y medios de subsistencia mediante el liderazgo y las medidas en materia de enfermedades no transmisibles y la promoción de la salud mental y el bienestar”. La declaración establece metas concretas hacia 2030 y propone un enfoque renovado de las políticas sanitarias a partir de las lecciones dejadas por la pandemia de Covid-19.

Según explicó la ONU, Estados Unidos se opuso al texto debido a que reconoce derechos como el acceso a la salud sexual y reproductiva y plantea la necesidad de incorporar una perspectiva de género. El documento señala que las mujeres enfrentan una carga desproporcionada de enfermedades no transmisibles, en parte por su rol como cuidadoras, un enfoque que colisiona con los lineamientos ideológicos de la administración de Donald Trump. “Argentina también votó en contra”, precisó el organismo internacional.

La postura del gobierno de Javier Milei se enmarca en una serie de decisiones adoptadas en sintonía con Estados Unidos en materia de salud pública. Entre ellas, se destaca la salida de Argentina de la OMS, anunciada luego de que Trump impulsara una medida similar en su país.

En mayo pasado, tras formalizarse la renuncia al principal organismo sanitario internacional, el presidente Milei recibió en la Casa Rosada al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy, conocido por sus posiciones antivacunas. Tras ese encuentro, el funcionario norteamericano planteó la posibilidad de avanzar hacia un “sistema de salud internacional alternativo” y defendió la decisión de ambos países de abandonar la OMS.