Calendario de pago docentes: aguinaldo, sueldo, conectividad y bono de $120.000

El cronograma oficial establece cuatro fechas clave entre diciembre y enero. Incluye el medio aguinaldo, el sueldo de diciembre, el plus de conectividad y un bono extraordinario de $120.000.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
alendario oficial: docentes cobrarán aguinaldo, sueldo, conectividad y un bono de $120.000. FOTO: Imagen Ilustrativa

El Gobierno de la Provincia de San Juan oficializó el calendario de pagos correspondiente al cierre del año 2025 y al inicio del 2026 para el personal docente y estatal. El cronograma incluye cuatro desembolsos consecutivos, destacándose la acreditación de un bono de refuerzo extraordinario en enero.

De acuerdo con el anuncio realizado por la administración del gobernador Marcelo Orrego, las fechas establecidas para el sector docente son las siguientes:

  • Viernes 20 de diciembre de 2025: Pago del medio aguinaldo correspondiente al segundo semestre del año.

  • Martes 30 de diciembre de 2025: Pago de los haberes correspondientes al mes de diciembre.

  • Sábado 10 de enero de 2026: Acreditación del plus por Conectividad "San Juan" para el personal docente.

  • Viernes 16 de enero de 2026: Pago de un bono extraordinario de $120.000 para todos los agentes provinciales.

 

