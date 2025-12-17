Calendario de pago docentes: aguinaldo, sueldo, conectividad y bono de $120.000

El Gobierno de la Provincia de San Juan oficializó el calendario de pagos correspondiente al cierre del año 2025 y al inicio del 2026 para el personal docente y estatal. El cronograma incluye cuatro desembolsos consecutivos, destacándose la acreditación de un bono de refuerzo extraordinario en enero.

De acuerdo con el anuncio realizado por la administración del gobernador Marcelo Orrego, las fechas establecidas para el sector docente son las siguientes:

