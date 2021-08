Aballay dijo que la fiesta en Olivos no influirá en la elección del Frente Todos

El ministro de Desarrollo Humano y Promoción Social de la provincia, Fabián Aballay, pasó por el Café de la Política de Yo Te Invito, en Canal 5 Telesol, y no dudó en decir que lo ocurrido en la Quinta de Olivos con el festejo de cumpleaños de la Primera Dama no influirá en el resultado del Frente Todos en San Juan. También habló del gobernador Sergio Uñac y le abrió la puerta a un tercer periodo al frente del Poder Ejecutivo.

“Lo sucedido en Olivos es una situación imprevista, no deseada. No sé cuánto puede influir, habría que consultarlo con quien analiza estas cuestiones. Yo percibo que no influirá, hay un gobierno con una gestión importante, con mucha presencia”, dijo Aballay. Además reconoció que “este tipo de cosas, en el momento que se dieron, no fueron las mejores”.

El ministro y exintendente de Pocito también comentó que cada uno de los jefes comunales pondrá en vigencia su mandato en las Elecciones Legislativas y aclaró que “los intendentes están recorriendo el territorio, hablando con los vecinos y el papel que tienen es importante y sin dudas que si tienen una buena gestión puede traccionar votos”

Al ser consultado sobre los dichos de Susana Laciar y Enzo Cornejo, quienes declararon a DIARIO HUARPE que en San Juan hay gente que pasa hambre, Aballay respondió que “desde el Gobierno de San Juan llevamos distintas políticas públicas que tienen como objetivo combatir esta situación, pero también debemos tener en cuenta que la situación del mundo. La pandemia generó un deterioro más que importante y golpeó de forma muy dura a los sectores más vulnerables”.

En este sentido adelantó que durante la segunda quincena de septiembre entregarán 15.000 nuevas Tarjetas Alimentar.

Para cerrar y al ser consultado sobre la posibilidad de ser candidato a gobernador en 2023, Aballay fue tajante al decir que “hoy tenemos un gran gobernador que transita su segundo mandato y merece ir por un tercer mandato. Entiendo que puede ir si quiere”.

EN SUS ZAPATOS:

1-¿Si hubiese estado en los zapatos de José Luis Gioja le hace internas al gobernador Uñac por la presidencia del PJ?

-Me parece que no, hubiese optado por otra alternativa, quizás una lista de consenso. No hubiese ido a la interna. Una interna siempre deja herido, siempre decimos que el que gana conduce y quien pierde acompaña y eso nos siempre se da, pero hoy estamos en esa tarea de pedirle el acompañamiento.

2-¿Si hubiese estado en los pies de Alberto y llega a la Quinta de Olivos y Fabiola está de festejos de cumpleaños qué hace?

-No sé qué hizo Alberto, pero la verdad que en este contexto es un poco complicado. No fue oportuno hacer ese festejo, pero el presidente ya pidió disculpas. Tuvo la humildad de reconocer su error.

LA PREGUNTA DE LA GENTE:

¿Le gustaría volver a ser intendente de Pocito?

-La verdad que fueron momentos importantes, es el sueño cumplido de alguien que nació en ese departamento. Si bien hoy me toca trabajar en todo el ámbito provincial siempre un rinconcito de mi corazón está en Pocito, de hecho mi familia completa vive en Pocito. De todas formas creo que es una etapa superada y creo también en el recambio generacional, en el recambio de dirigentes que es bueno y oxigena la política. Hoy creo que hay otros compañeros que deben tomar esa tarea, son ciclos que se cumplen.

Ping Pong

Sergio Uñac: "Un gran político".

Roberto Gattoni: "Un gran administrador".

Walberto Allende: "Un gran político, fue intendente y generó grandes transformaciones en 9 de Julio".

Susana Laciar: "La conozco poco y me parece una buena persona".

Marcelo Orrego: "Compartimos gratos momentos, fuimos intendentes. Me parece una gran persona".

Alberto Fernández: "Un presidente que le tocó gobernar, quizás, en el peor momento de Argentina".

Horacio Rodríguez Larreta: "Lo conozco de su gestión lo conozco por medio de los medios, se que generó cuestiones importantes en el ámbito de la Capital Federal y se que también es uno de los máximos referentes de la oposición".