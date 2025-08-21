El miércoles 20 de agosto, la Selección Argentina de básquet masculino en silla de ruedas se logró el subcampeonato en la Copa América 2025. El equipo nacional, que contó con la participación del sanjuanino Brian Bordón, finalizó su recorrido en el certamen con una derrota de 49-73 ante Estados Unidos en el partido definitorio. Este resultado le aseguró la clasificación para el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Ottawa, Canadá.

El torneo, organizado por la International Wheelchair Basketball Federation, se disputó en Bogotá, Colombia, desde el 13 de agosto. La Selección Argentina, que integró el Grupo A junto a Canadá, Puerto Rico y Venezuela, tuvo un rendimiento destacado durante toda la competencia. El equipo nacional venció a Canadá (63-47), a Venezuela (80-53) y a Puerto Rico (68-30). En instancias finales, superó a Brasil en cuartos (62-55) y a Colombia en semifinales (59-55), asegurando su lugar en la final.

Plantel de la Selección Argentina de básquet masculino adaptado. El sanjuanino Brian Bordón es el cuarto de izquierda a derecha. Foto: Gentileza

Bordón, un base de 22 años, tuvo participación en el certamen, sumando minutos en partidos clave como el de semifinales ante Colombia y el encuentro de fase de grupos con Puerto Rico, donde aportó 12 tantos en 20 minutos de juego.

El plantel argentino estuvo conformado por Brian Bordón, Franco Alessandrini, Valentín Gómez Piñero, Fermín Wingerter, Carlos Alberto Esteche, Maximiliano Ruggeri, Adrián Pérez, Matías Méndez, Adolfo Berdun, Joel Gabas, Daniel Copa y Lucas Muller. El cuerpo técnico lo integraron el entrenador Mauro Varela, el asistente técnico Amado Pérez, el kinesiólogo Diego Bogado y el jefe de delegación Víctor Bava.

Actualmente, Bordón compite en la Primera División de Buenos Aires con CE.DI.MA. Para la temporada 2025/2026, el deportista sanjuanino continuará su carrera en Europa, ya que se unirá al BCR CEM L’Hospitalet de Barcelona, club que ascendió recientemente a la máxima categoría de España. Entre sus antecedentes deportivos se destacan su paso por Prodea de San Juan y su participación en los Juegos Parapanamericanos con la Selección Argentina.