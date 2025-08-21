Un grupo de 40 efectivos de la Policía de San Juan participó de una capacitación especializada en primeros auxilios, impulsada por la Secretaría de Seguridad en conjunto con Fénix Salud. La formación se desarrolló en el Camping del Círculo de Oficiales de la Policía, con una duración de dos días y estuvo dirigida a motoristas, infantes y personal de móviles policiales.

El curso tuvo como finalidad fortalecer la respuesta inmediata en casos de emergencia, de manera que los agentes puedan brindar una asistencia inicial hasta la llegada del personal sanitario. Entre los contenidos abordados se incluyeron: comunicación efectiva con el 107, seguridad en la escena, control de heridas por armas, urgencias médicas, emergencias obstétricas y asistencia a personas quemadas.

Los instructores hicieron hincapié en que cada minuto resulta clave para salvar vidas, por lo que los efectivos fueron entrenados para diferenciar una emergencia real, estabilizar a la víctima y garantizar el acceso rápido del sistema de salud. También se trabajó en el uso adecuado del botiquín de primeros auxilios y en técnicas de contención emocional para acompañar a las personas afectadas.

La propuesta surgió de la necesidad de mejorar la coordinación entre las Fuerzas de Seguridad y los equipos sanitarios, optimizando el trabajo conjunto en los primeros momentos de una emergencia. Según los organizadores, la práctica permitió corregir errores habituales y perfeccionar protocolos de intervención, reforzando la preparación de los agentes.