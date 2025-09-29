Una tragedia sacudió a la comunidad de Miramar este domingo, cuando una paracaidista aficionada murió tras lanzarse desde una avioneta y sufrir la falla total de su equipo. La víctima fue identificada como Rosana Back, de 52 años, quien participaba de una jornada de saltos junto a amigos en la Asociación Civil Paracaidismo de Mar del Plata.

Según confirmaron fuentes judiciales, el paracaídas nunca llegó a abrirse. El cuerpo de Back fue hallado minutos después del salto, en inmediaciones del camino Los Jazmines, a la altura del kilómetro 5 de la ruta 77, tras un operativo de rastrillaje de emergencias y efectivos policiales.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, ordenó la autopsia al cuerpo de la mujer, además del secuestro del arnés, la mochila del paracaídas y la declaración de los testigos. Entre las primeras hipótesis, los investigadores consideran una posible falla técnica, un cambio de kit previo al salto y un eventual episodio de salud, ya que la víctima era insulinodependiente.

Rosana Back, oriunda de Misiones y radicada en Mar del Plata, era licenciada en Acompañamiento Terapéutico y tenía experiencia en la actividad, como lo demostraban sus publicaciones en redes sociales, donde solía mostrar sus saltos. Horas antes del accidente, había compartido una historia de Instagram con la imagen de un paracaidista y un enlace a una canción de Pablo Alborán titulada “El adiós que nunca llegó”.

La noticia provocó consternación en la comunidad aeronáutica y deportiva. A través de un comunicado, el aeroclub de Miramar expresó sus condolencias y aclaró que no tiene relación directa con la actividad de paracaidismo que se desarrolla dentro del predio.