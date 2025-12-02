La expectativa por ver a la Selección Argentina en el Mundial 2026 ya moviliza a los sanjuaninos. Agencias de turismo de la provincia, relevadas por DIARIO HUARPE, reportan ventas sólidas incluso antes del sorteo de la fase de grupos que se realizará el 5 de diciembre. Sin embargo, los operadores de viajes advierten que los precios cambiarán en los próximos días y recomiendan tomar decisiones de manera anticipada.

Desde una agencia de viajes con trayectoria, Vittorio Vatteroni explicó a DIARIO HUARPE que la demanda creció aun cuando no están definidas las sedes donde Argentina disputará la primera fase. “Nosotros sí tenemos cupos disponibles para un paquete de primera fase. Incluye aéreos desde Buenos Aires y 16 noches de alojamiento distribuidas en las tres ciudades donde juegue Argentina”, detalló. El paquete ronda los US$12.949, según indicó.

Vatteroni agregó que también ofrecen opciones para uno, dos o tres partidos de la segunda fase, sin pasajes incluidos, que “empiezan desde los US$3.000”. Pese a la incertidumbre por la localía, aseguró que las ventas avanzan a buen ritmo: “Ya vendimos la mitad de los 50 lugares disponibles. Constantemente me consultan sobre el Mundial y sugiero que se apuren porque esto va a ser salvaje” acotó.

En paralelo, la agencia Conectar Viajes, vinculada a la multinacional Tower Travel, también confirmó un fuerte movimiento en la preventa. Su representante, Natalia Castro Bedini, explicó que quienes ya decidieron viajar deben anticiparse: “Si sabés que vas a viajar, toque el grupo que toque, tenés que comprar en preventa, que te garantiza el mismo precio de hotel y de entrada sin importar la sede”.

Bedini advirtió que desde el lunes próximo habrá incrementos: “Un paquete de fase de grupos con dos entradas y seis días de hotel que hoy está en US$4.400 puede pasar a US$6.000, sin avión”. La ejecutiva destacó una ventaja competitiva: “Con el 30% del total, el precio queda congelado hasta junio”.

La agencia ofrece diversas combinaciones para fase de grupos: paquetes de 12 noches con tres partidos, o esquemas por encuentro, que incluyen dos noches de hotel. Para un programa completo con vuelos internacionales e internos (Que varían según la sede), el costo asciende a US$13.300. “No es lo mismo volar de Miami a Nueva York que de Texas a Canadá, y este paquete asegura todos los aéreos”, afirmó Bedini.

Además, explicó que el público es amplio: “Tenemos grupos de amigos, pero también muchos padres e hijos. Lo pueden financiar y armar un plan acorde para no llegar con precios disparados a último minuto”. Según explicó Bedini, las consultas crecieron ante la falta de disponibilidad en las ventas directas de FIFA, lo que impulsó a más viajeros a recurrir a agencias y asegurar un lugar para próximo mundial.

Por último, la experta en viajes Lic. Silvia Yafar, de la agencia Money Tur Viajes Y Turismo, que está ubicada en calle Santa Fe 117 Oeste, en Capital, contó que por su lado la agencia está a la espera del sorteo que se hará a las 14 horas de este próximo viernes 5. "Hay tres países en los que se va a distribuir los vuelos y hoteles, si bien hay consultas por todos lados es imposible dar un estimado" señaló esperando que la semana que viene, además de responder con un precio, también puedan empezar a reservar.

Dato 1

Los vuelos aéreos económicos rondarán los US$1.000.

Dato 2

Los paquetes de viaje más buscados cuestan alrededor de US$3.000 por dos partidos, sin vuelos; y los más completos superan los US$13.300.