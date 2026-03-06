Un bebé de 15 meses fue asesinado a tiros tras una pelea en una barbería

La ciudad de Rosario amaneció conmocionada tras conocerse el asesinato de un bebé de apenas 15 meses, víctima de una balacera desatada luego de una discusión en una barbería del barrio Roque Sáenz Peña. El niño era hijo del propietario del local, quien no tuvo participación en el altercado previo.

Todo comenzó alrededor de las 19 del jueves, cuando dos hombres iniciaron una violenta discusión en el interior de la barbería. Entre ellos se encontraba un joven de 25 años, identificado posteriormente como Mario Antonio Kevin P. El dueño del comercio, en tanto, permaneció ajeno a la pelea y junto a él se encontraban su mujer y el pequeño hijo de la pareja, de tan solo 15 meses.

Tras varios minutos de intercambio de gritos, el joven se retiró del lugar, pero no sin antes amenazar con que iba a regresar.

El ataque y el fatal desenlace

Tal como lo anticipó, unos instantes después volvió acompañado por otras personas y desató el horror. De acuerdo a las fuentes policiales, se gatillaron entre dos y tres disparos. Hasta el momento no se ha podido determinar si los balazos fueron realizados por el joven de 25 años o por alguno de sus acompañantes, ni tampoco si dispararon desde la vereda o ingresaron nuevamente al local.

Lo que sí está confirmado es que uno de los proyectiles impactó en el hombro del bebé. El pequeño fue trasladado de urgencia al Hospital Roque Sáenz Peña, ubicado a solo siete cuadras del lugar del ataque, pero cuando llegó al centro asistencial ya no presentaba signos vitales.

La detención del sospechoso

Mientras tanto, en la escena del crimen, un vecino de la cuadra que sería gendarme escuchó las detonaciones y vio cuando el agresor intentaba darse a la fuga. Sin dudarlo, salió a su encuentro y logró retenerlo hasta la llegada de la Policía de Santa Fe.

El sospechoso detenido fue identificado como Mario Antonio Kevin P., de 25 años, quien según trascendió poseía antecedentes penales y no era conocido en el vecindario. Las personas que lo acompañaban en el momento del crimen lograron escapar y son intensamente buscadas por las fuerzas de seguridad.

La investigación quedó a cargo de la justicia provincial, que intenta esclarecer la mecánica de los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los participantes en este trágico episodio que enluta a la ciudad de Rosario.