Los regalos exclusivos que recibió Messi en su visita a Trump y la Casa Blanca

Donald Trump recibió oficialmente al Inter Miami, vigente campeón de la Major League Soccer 2025, en una ceremonia histórica en la Casa Blanca.

Durante el acto, el presidente estadounidense expresó: “Hoy estamos encantados de recibir a los campeones de la Copa MLS 2025, Inter Miami... y es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi!”.

Este encuentro se produjo en medio de una coyuntura marcada por la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán. Al respecto, el mandatario afirmó en su discurso: “El ejército estadounidense, junto con sus excelentes aliados israelíes, continúa destruyendo por completo al enemigo, a niveles nunca antes vistos. Estamos destruyendo los misiles de Irán”.

En el plano deportivo, el presidente elogió el rendimiento del capitán argentino: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”. También tuvo palabras para Javier Mascherano, a quien describió como “fenomenal entrenador”, y bromeó con Rodrigo De Paul al saludarlo: “¿No tienen jugadores con mal aspecto?”.

La jornada incluyó un intercambio de gestos simbólicos; Messi entregó una pelota autografiada y el dueño del club, Jorge Mas Santos, le obsequió un reloj Tudor rosa de edición limitada con el nombre del mandatario. Mas Santos señaló: “El tiempo tiene mucho significado para todos nosotros y queríamos regalarte eso”. Además, Trump recibió una camiseta con el número 47 y la jefa de Gabinete, Susie Wiles, también obtuvo una prenda de la institución.

En un tono distendido, Trump reveló que su hijo Barron es fanático del fútbol: “Es un gran admirador tuyo. Aunque también es admirador de Ronaldo. Cristiano, es genial, tú también eres genial”.

Recordando sus vivencias con el Cosmos de Nueva York, consultó a la audiencia: “¿Quién es mejor, él o Pelé?”. Ante el grito unánime de “¡Messi!” por parte de los presentes, el presidente comentó que “Pelé era bastante bueno, ¿no?”, pero sentenció que “Messi es mejor que Pelé”.

Del evento participaron figuras como el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo para el Mundial 2026. La visita culminó con una invitación al plantel para conocer el despacho oval.