Graciela Alfano se burló de Susana Giménez tras sus fotos en traje de baño

La histórica rivalidad entre las divas argentinas sumó un capítulo inesperado en redes sociales. Todo comenzó cuando se filtraron imágenes de Susana Giménez, de 82 años, durante una producción publicitaria en una casona de San Isidro,. La conductora lució un enterizo negro con cinturón dorado y gafas oscuras, lo que generó elogios y debate sobre la vigencia de las mujeres maduras en los medios,,.

Ante esto, Graciela Alfano publicó una historia comparativa y disparó: “Su, este modelito con volados te hubiera quedado mejor. Si yo fuera vos, también me odiaría”. La actriz acompañó su crítica con el tema “Para las envidiosas” y un video propio posando en el mar con una bikini verde y gafas espejadas. Sobre las imágenes, escribió: “La que puede, puede!”.

Publicidad

Este cruce reflota un conflicto profundo. Meses atrás, Alfano culpó a Giménez por el herpes zóster que padeció debido al estrés de sus disputas,. Al respecto, detalló: “Si hay algo espantoso, es el herpes zóster. Todos los que tuvimos varicela lo tenemos acá atrás, en un ganglio que se despierta cuando el sistema inmunológico baja. Así que en esta oportunidad —en otra oportunidad me dio en el cuerpo, bastante más tolerable— esto fue en la cara, en los nervios faciales, auditivo, ocular, fue realmente lo peor”.

Alfano vinculó su salud directamente al enfrentamiento con la conductora: “Ya estoy saliendo, es un dolor espantoso, pero por suerte estoy saliendo. Lo que saqué como conclusión es que yo dejé... ustedes saben que hubo un episodio ahí con una mujer muy famosa, qué sé yo, ya... olvidable”. También señaló el daño colateral: “Para mucha gente debe haber sido hasta gracioso escucharla, pero a mí me dolió, a mis nietas les dolió, les valió una burla en el colegio, van al jardín de infantes. Y todo eso a mí me bajó la energía, tuve que contestar a cinco millones de programas sin comerla ni beberla, sin haber hecho nada. Estas cosas dañan”.

Publicidad

Finalmente, la exvedette exigió respeto social y dio por terminada su relación personal con la diva: “No podemos tolerar ni validar la violencia, se llame como se llame. No es gracioso y tenemos que poner un punto final si queremos avanzar como sociedad”. Sentenció: “Con Susana no quedó nada pendiente, no me importa y no me importará jamás”.