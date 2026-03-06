Ian Lucas se hartó de Evangelina Anderson: "Soy bueno, pero no bolu..."

Ian Lucas ha decidido romper el silencio tras el aumento de los rumores sobre su vínculo con Evangelina Anderson y las constantes desmentidas de la modelo. A través de un descargo en sus redes sociales, el Youtuber aclaró que la situación le genera malestar y que la historia entre ambos fue distinta a la versión pública ofrecida por Anderson.

En sus declaraciones, el joven manifestó: “Todo esto me da bastante vergüenza y tristeza, porque nunca imaginé verme expuesto públicamente en algo tan personal”. Respecto a su anterior silencio y al trato recibido, fue contundente: “Soy bueno, pero no bolu... Por respeto elegí guardar silencio durante mucho tiempo frente a tanto destrato conmigo”.

Además, criticó la actitud de la modelo frente a los medios: “Lastima ver cómo esa persona te desmerece y desmiente reiteradamente cada vez que tiene oportunidad sin importar cómo me pueda sentir yo con esa mentira. Sobre todo cuando la historia siempre fue otra”.

Lucas también se refirió a la autenticidad de sus sentimientos, alejándose de cualquier interés mediático: “Para mi los afectos nunca fueron marketing ni contenido. Lo que sentí fue sincero y lo viví desde un lugar genuino”. Para despejar dudas sobre la veracidad del vínculo, afirmó categóricamente: “Solo quiero aclarar que lo que viví fue real”.

Finalmente, el creador de contenido dejó en claro su intención de distanciarse del conflicto: “Por mi parte elijo quedarme con lo bueno, cerrar este capítulo y seguir adelante con tranquilidad”.