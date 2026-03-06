Colapinto terminó 18° en la Práctica 2 tras sufrir un problema en la vista

El inicio del Gran Premio de Australia en el circuito de Albert Park presentó un panorama complejo para la escudería Alpine. Tanto Franco Colapinto como Pierre Gasly se ubicaron en los puestos del fondo de la clasificación, distanciados por más de dos segundos de los líderes en ambas sesiones de entrenamiento.

En la primera práctica (FP1), Colapinto fue el más veloz del equipo al situarse 16° con un tiempo de 1:23.325, superando a Gasly (1:24.035), mientras Charles Leclerc lideraba con su Ferrari (1:20.267). Para la FP2, las posiciones internas se invirtieron: el argentino finalizó 18° con 1:22.619 y el francés quedó 16° con 1:22.167. En esta segunda tanda, Oscar Piastri (McLaren) marcó el mejor registro con 1:19.729, seguido por Andrea Kimi Antonelli y George Russell.

La jornada del piloto de 22 años incluyó un momento de incertidumbre médica tras ser asistido por un inconveniente visual. Al respecto, Colapinto declaró: “Tuve un pequeño problema en el ojo”. Sin embargo, llevó tranquilidad a sus seguidores al afirmar que “no fue demasiado grave y no hay motivo real de preocupación”.

En pista, el pilarense acumuló 52 giros totales y enfrentó dificultades técnicas, como un bloqueo y casi despiste a los 33 minutos del segundo ensayo. Además, será investigado por el control de carrera tras ser señalado por una presunta “conducción innecesariamente lenta”.

El resto de la parrilla mostró un viernes accidentado. Max Verstappen y Lewis Hamilton sufrieron despistes en la leca, mientras que Checo Pérez (Cadillac) solo completó dos vueltas antes de que su monoplaza se detuviera. Por su parte, Aston Martin tuvo un rodaje escaso debido a problemas en la unidad de potencia de Fernando Alonso. En contraste, el rookie Arvid Lindblad sorprendió al quedar quinto y noveno en las sesiones con su Racing Bulls.

En otras categorías, los argentinos también tuvieron acción: Nicolás Varrone clasificó 19° en la Fórmula 2 (1:29.522) tras una sesión con banderas rojas, y Mattia Colnaghi se ubicó 6° en la clasificación de la Fórmula 3 con 1:34.547.

La actividad oficial continuará este viernes a las 22:30 con la FP3. El sábado a las 2 AM se disputará la clasificación, mientras que la carrera principal a 58 vueltas iniciará el domingo a la 1 AM (hora argentina).