Estados Unidos anunció que restablecerá las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, poniendo fin a más de siete años de ruptura entre ambos países. La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado como parte de un proceso de diálogo destinado a impulsar la estabilidad política y la recuperación económica del país sudamericano.

El acercamiento se produce luego de un período de fuertes tensiones que comenzó en 2019, cuando Washington reconoció al líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, lo que llevó al gobierno de Nicolás Maduro a romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos.

La reanudación del vínculo ocurre en un contexto político particular: la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 durante una operación militar estadounidense, hecho que derivó en un cambio en la conducción política del país.

Tras ese episodio, la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada, con el objetivo de encabezar una etapa de transición institucional mientras se avanza hacia un nuevo proceso político en el país.

Según el comunicado del gobierno estadounidense, el restablecimiento de las relaciones permitirá promover la reconciliación política, la estabilidad y la recuperación económica, además de colaborar en un proceso gradual que facilite una transición democrática.

En ese marco, ambos gobiernos comenzaron a trabajar en la reapertura de embajadas y el nombramiento de representantes diplomáticos, además de avanzar en acuerdos de cooperación, especialmente en sectores energéticos como el petróleo y el gas.

El anuncio marca un giro en la relación bilateral y abre una nueva etapa de diálogo entre Washington y Caracas, después de años de sanciones, aislamiento diplomático y enfrentamientos políticos entre ambos países.