El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió este viernes que se acercan tormentas fuertes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras ocho jurisdicciones del país, por lo que se mantiene una alerta meteorológica de nivel amarillo ante el riesgo de precipitaciones intensas, ráfagas de viento e inestabilidad.

Aunque este viernes comenzó con sol y temperaturas elevadas en la Ciudad de Buenos Aires, el panorama cambiaría drásticamente hacia el sábado con la llegada de tormentas que podrán presentarse inicialmente como aisladas durante la madrugada y mañana, aumentando su probabilidad hacia la tarde con chaparrones más generalizados.

La alerta amarilla vigente incluye a la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (especialmente en el centro, oeste y sur bonaerense) y se extiende a otros sectores del país que también están bajo advertencia por posibles fenómenos intensos del tiempo.

Entre las jurisdicciones bajo alerta se encuentran además partes del norte y este de La Pampa, el sur de Córdoba, el noreste de Mendoza y gran parte de San Luis. También se señalaba centro de Jujuy y una franja en el norte de Salta, además del sur de Mendoza y el norte de Neuquén.

El SMN advierte que las tormentas podrían ir acompañadas no solo de lluvias abundantes en cortos períodos, sino también viento fuerte, actividad eléctrica frecuente y posible granizo, factores que requieren precaución por parte de la población durante las jornadas afectadas.

La alerta amarilla indica que existe un riesgo de fenómenos meteorológicos de variada intensidad que no suelen ser extremos, pero que pueden generar molestias o impactos leves en actividades cotidianas y en sectores sensibles como zonas rurales o infraestructura urbana.

El cambio en las condiciones climáticas se da tras días de buen tiempo y altas temperaturas en gran parte del país, y aunque las tormentas no necesariamente se mantendrán por periodos prolongados, las advertencias del SMN enfatizan la necesidad de **estar atentos a actualizaciones oficiales y reportes locales.

Consejos ante un alerta meteorológica