San Juan se prepara para un fin de semana con condiciones climáticas contrastantes. Este sábado 13 de septiembre, la provincia sentirá los efectos del viento Zonda, que afectará principalmente sectores del centro y norte, tanto en áreas precordilleranas como en el llano.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas podrían superar los 70 km/h, generando un clima cálido, seco e inestable. La temperatura máxima prevista para el sábado será de 29° y la mínima de 10°, con ráfagas que se mantendrán con intensidad máxima desde el mediodía hasta la tarde.

Las autoridades provinciales recomiendan tomar precauciones, evitar actividades al aire libre en sectores expuestos y mantenerse hidratados.

El domingo 14, en contraste, ingresará un frente frío que provocará un cambio abrupto en el clima de gran parte del país. Se espera un descenso térmico, nubosidad variable y la llegada de viento del sur, que marcará un cierre de fin de semana más fresco en comparación con el calor del sábado. La temperatura máxima prevista será de 24° y la mínima de 11°.

En resumen, el fin de semana en San Juan estará marcado por la combinación de un Zonda intenso durante el sábado y la llegada de un frente frío el domingo, ofreciendo un contraste climático que afectará tanto a la provincia como al resto del país. Los sanjuaninos deberán adaptarse a estas condiciones cambiantes, tomando medidas preventivas para resguardar la seguridad y la salud durante estos días.