Política > En Capital
Andino y Gramajo recorrieron el Barrio Cabot y escucharon a los vecinos antes de las elecciones
POR REDACCIÓN
En el marco de sus recorridos por distintos puntos de la provincia, el candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza San Juan, Cristian Andino, acompañado por su compañero de lista y ex intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, caminaron las calles del Barrio Cabot en la Capital, donde conversaron con vecinos y vecinas sobre sus inquietudes y sueños para el futuro.
“Caminamos este barrio como lo hacemos en cada rincón de San Juan, escuchando a la gente cara a cara y comprometiéndonos a trabajar sin mirar las horas del reloj para defender a cada sanjuanina y cada sanjuanino en el Congreso de la Nación”, expresó Cristian Andino.
Por su parte, Fabián Gramajo resaltó: “Nos une la vocación de servicio y el compromiso con nuestra tierra. Venimos a reafirmar que vamos a poner toda nuestra experiencia y esfuerzo en cuidar a nuestra gente, defender lo que nos corresponde y proyectar un futuro con más oportunidades”.
El recorrido concluyó con una reunión en el SUM del barrio, donde los candidatos compartieron un espacio de diálogo directo con todos los vecinos.
El Ministerio de Defensa se prepara para un cambio de liderazgo, ya que Luis Petri dejaría su cargo para asumir como diputado, en el caso que gane. La Casa Rosada evalúa perfiles técnicos y políticos para esta vacante clave, mientras su sucesor deberá enfrentar desafíos inmediatos relacionados con el equipamiento militar, las prestaciones sociales de los efectivos y la situación de organismos clave.
Un incidente de robo y daño mantuvo en alerta a Caucete, cuando una menor fue despojada de su teléfono celular por dos individuos a bordo de una motocicleta. La rápida intervención del Comando Radioeléctrico Este derivó en una persecución a alta velocidad en la que los sospechosos no dudaron en dañar un móvil policial antes de abandonar el vehículo, el cual resultó tener un pedido de secuestro activo.
La rápida respuesta policial, alertada por las cámaras de seguridad, frustró un intento de robo en un taller metalúrgico de la Capital. Dos hombres fueron aprehendidos en el interior del establecimiento, mientras intentaban sustraer materiales de reparación agrícola que ya habían cargado en un carro.
ONGs, instituciones, organizaciones sociales, empresas, y personas comprometidas con la justicia social y ambiental, que cuentan con el apoyo de GRUPO HUARPE, se unen y lanzan “Unidos por el Agua”, una campaña solidaria que busca acompañar y visibilizar el legítimo reclamo de las comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales en el sureste de San Juan.