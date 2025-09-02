En el marco de sus recorridos por distintos puntos de la provincia, el candidato a diputado nacional por el Frente Fuerza San Juan, Cristian Andino, acompañado por su compañero de lista y ex intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, caminaron las calles del Barrio Cabot en la Capital, donde conversaron con vecinos y vecinas sobre sus inquietudes y sueños para el futuro.

“Caminamos este barrio como lo hacemos en cada rincón de San Juan, escuchando a la gente cara a cara y comprometiéndonos a trabajar sin mirar las horas del reloj para defender a cada sanjuanina y cada sanjuanino en el Congreso de la Nación”, expresó Cristian Andino.

Por su parte, Fabián Gramajo resaltó: “Nos une la vocación de servicio y el compromiso con nuestra tierra. Venimos a reafirmar que vamos a poner toda nuestra experiencia y esfuerzo en cuidar a nuestra gente, defender lo que nos corresponde y proyectar un futuro con más oportunidades”.

El recorrido concluyó con una reunión en el SUM del barrio, donde los candidatos compartieron un espacio de diálogo directo con todos los vecinos.