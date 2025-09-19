La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante los últimos días de septiembre entregará la Prestación por Desempleo a quienes hayan perdido su empleo bajo relación de dependencia por causas ajenas a su voluntad.

Este beneficio tiene como objetivo brindar un apoyo económico a los trabajadores en proceso de reinserción laboral, garantizando un ingreso mensual para cubrir sus necesidades básicas mientras buscan un nuevo empleo.

Montos y duración

El monto que se otorga depende de los aportes registrados por cada beneficiario. En septiembre de 2025, el pago puede variar desde un mínimo de $161.000 hasta un máximo de $322.200, calculado en base al mejor salario de los últimos seis meses laborales.

Además, las personas mayores de 45 años tienen derecho a recibir una extensión de seis meses adicionales en la prestación.

Quiénes pueden acceder

La prestación está destinada a quienes hayan perdido su empleo en relación de dependencia por causas que no les son imputables. Para recibir el beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos vinculados a la cantidad de aportes realizados y el tiempo de trabajo previo.

Fechas y modalidades de pago

Anses estableció dos formas para el pago de la Prestación por Desempleo en septiembre:

Plan 1: Pagos organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Plan 2: Pagos realizados entre el 3 de septiembre y el 20 de octubre sin importar la terminación del DNI.

Trámite para acceder a la prestación

Para solicitar el beneficio, los interesados deben realizar un trámite que puede gestionarse por dos vías, facilitando así el acceso a la prestación. Es fundamental cumplir con los requisitos establecidos para poder acceder a este apoyo económico.

Este programa es una herramienta clave para acompañar a quienes están atravesando la pérdida de empleo, asegurando un respaldo económico mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.