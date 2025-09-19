Economía > Apoyo económico
Anses pagará hasta $322.200 por la Prestación por Desempleo en septiembre
POR REDACCIÓN
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que durante los últimos días de septiembre entregará la Prestación por Desempleo a quienes hayan perdido su empleo bajo relación de dependencia por causas ajenas a su voluntad.
Este beneficio tiene como objetivo brindar un apoyo económico a los trabajadores en proceso de reinserción laboral, garantizando un ingreso mensual para cubrir sus necesidades básicas mientras buscan un nuevo empleo.
Montos y duración
El monto que se otorga depende de los aportes registrados por cada beneficiario. En septiembre de 2025, el pago puede variar desde un mínimo de $161.000 hasta un máximo de $322.200, calculado en base al mejor salario de los últimos seis meses laborales.
Además, las personas mayores de 45 años tienen derecho a recibir una extensión de seis meses adicionales en la prestación.
Quiénes pueden acceder
La prestación está destinada a quienes hayan perdido su empleo en relación de dependencia por causas que no les son imputables. Para recibir el beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos vinculados a la cantidad de aportes realizados y el tiempo de trabajo previo.
Fechas y modalidades de pago
Anses estableció dos formas para el pago de la Prestación por Desempleo en septiembre:
- Plan 1: Pagos organizados según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Plan 2: Pagos realizados entre el 3 de septiembre y el 20 de octubre sin importar la terminación del DNI.
Trámite para acceder a la prestación
Para solicitar el beneficio, los interesados deben realizar un trámite que puede gestionarse por dos vías, facilitando así el acceso a la prestación. Es fundamental cumplir con los requisitos establecidos para poder acceder a este apoyo económico.
Este programa es una herramienta clave para acompañar a quienes están atravesando la pérdida de empleo, asegurando un respaldo económico mientras buscan reincorporarse al mercado laboral.