El traslado de dos osos pardos y una tigresa desde el Zoológico de Luján hacia instalaciones con mejores condiciones de hábitat marca el inicio del cierre de una etapa histórica para el establecimiento ubicado en la provincia de Buenos Aires. La decisión responde a una política de transformación que busca priorizar el bienestar, la conservación y la atención adecuada de los animales.

Según informó la dirección del zoológico, los tres ejemplares fueron trasladados a recintos especializados que ofrecen espacios más amplios y adecuados al comportamiento y necesidades de cada especie. Este paso forma parte de un plan integral para redefinir el rol del zoológico, dejando atrás su funcionamiento tradicional y avanzando hacia modelos más centrados en la protección y calidad de vida de los animales residentes.

Publicidad

La tigresa y los dos osos pardos eran figuras emblemáticas del zoológico y su salida ha generado reacciones diversas entre visitantes habituales y defensores de los derechos animales, que desde hace años reclamaban mejoras en las condiciones de cautiverio y la adaptación de los espacios a estándares de bienestar más exigentes.

La directora del zoológico señaló que la redistribución de estos animales “responde a criterios científicos y de cuidado responsable”, y que forma parte de un proceso gradual que incluirá en el futuro el traslado de otras especies a instalaciones más acordes con sus necesidades biológicas.

Publicidad

El cambio en el enfoque del zoológico también contempla la reconversión de áreas para educación ambiental, programas de conservación de fauna nativa y alianzas con organizaciones especializadas en el cuidado de animales silvestres, con el objetivo de promover una visión más moderna y ética del encuentro entre humanos y fauna.

Con la salida de los osos y la tigresa, muchos ven el cierre de una era en el tradicional zoológico de Luján, cuyos recintos y plazas de exhibición datan de varias décadas atrás. La transición hacia un modelo que prioriza el bienestar animal representa un hito en la historia del lugar y un paso hacia prácticas más sostenibles y respetuosas de la vida silvestre en cautiverio.