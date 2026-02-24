Publicidad
Sociedad > Cocina

Pizza casera sin harina en 30 minutos: papa, queso y cebolla

Una versión diferente y sin harina de pizza con base de papa, queso y cebolla que se prepara en apenas 30 minutos. Una opción sabrosa, sin gluten y ideal para una comida rápida.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
Papa, queso y cebolla: la pizza que se hace en 30 minutos sin harina. (Imagen ilustrativa)

Si buscás una pizza casera rápida, sin harina y con ingredientes sencillos, esta receta de pizza de papa con queso y cebolla es una alternativa simple y deliciosa que podés tener lista en solo 30 minutos. La base se hace con papa cocida y queso, lo que la convierte en una opción interesante para quienes buscan alternativas sin gluten o con menos carbohidratos.

Para prepararla, comenzá pelando y cocinando papas hasta que estén bien tiernas. Luego, pisalas junto con queso rallado para formar una masa húmeda que servirá como base de pizza. Colocá esta mezcla en una sartén o fuente para horno previamente aceitada, extendiéndola en forma circular.

Sobre esa base, distribuiles cebolla finamente picada y más queso encima. Podés sumar tus condimentos favoritos como orégano, pimienta y un chorrito de aceite de oliva para realzar los sabores. La combinación de papa y queso crea una textura cremosa y sabrosa que recuerda a una pizza tradicional, aunque con un toque distinto.

La pizza se cocina hasta que el queso esté bien derretido y la base tome un color dorado. El resultado es una preparación suave, con un sabor potente y sin la necesidad de amasar ni levar masa. Perfecta para una comida rápida entre semana o para sorprender con una versión diferente de pizza sin harina.

Esta receta también permite variantes: podés agregar rodajas de tomate, albahaca, aceitunas o incluso fiambres de tu elección para adaptarla al gusto de cada comensal.

Con pocos ingredientes y un proceso de elaboración sencillo, esta pizza de papa, queso y cebolla se posiciona como una alternativa práctica y sabrosa para quienes desean innovar en la cocina sin renunciar al placer de una buena pizza.

