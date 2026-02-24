Sociedad > Cocina
Pizza casera sin harina en 30 minutos: papa, queso y cebolla
POR REDACCIÓN
Si buscás una pizza casera rápida, sin harina y con ingredientes sencillos, esta receta de pizza de papa con queso y cebolla es una alternativa simple y deliciosa que podés tener lista en solo 30 minutos. La base se hace con papa cocida y queso, lo que la convierte en una opción interesante para quienes buscan alternativas sin gluten o con menos carbohidratos.
Para prepararla, comenzá pelando y cocinando papas hasta que estén bien tiernas. Luego, pisalas junto con queso rallado para formar una masa húmeda que servirá como base de pizza. Colocá esta mezcla en una sartén o fuente para horno previamente aceitada, extendiéndola en forma circular.
Sobre esa base, distribuiles cebolla finamente picada y más queso encima. Podés sumar tus condimentos favoritos como orégano, pimienta y un chorrito de aceite de oliva para realzar los sabores. La combinación de papa y queso crea una textura cremosa y sabrosa que recuerda a una pizza tradicional, aunque con un toque distinto.
La pizza se cocina hasta que el queso esté bien derretido y la base tome un color dorado. El resultado es una preparación suave, con un sabor potente y sin la necesidad de amasar ni levar masa. Perfecta para una comida rápida entre semana o para sorprender con una versión diferente de pizza sin harina.
Esta receta también permite variantes: podés agregar rodajas de tomate, albahaca, aceitunas o incluso fiambres de tu elección para adaptarla al gusto de cada comensal.
Con pocos ingredientes y un proceso de elaboración sencillo, esta pizza de papa, queso y cebolla se posiciona como una alternativa práctica y sabrosa para quienes desean innovar en la cocina sin renunciar al placer de una buena pizza.