El gobernador Marcelo Orrego encabezó este lunes 23 en Rivadavia la habilitación de nuevas obras de pavimentación y urbanización, en una intervención que superó los 7.000 metros cuadrados de asfalto. Durante el acto, además, anunció la ejecución de una doble vía en calle Amable Jones, una obra estratégica pensada para aliviar la circulación vehicular en Avenida Libertador, uno de los corredores más transitados del Gran San Juan.

La actividad marcó la puesta en servicio de arterias clave para la conectividad interna del departamento y para el flujo diario de vecinos que se desplazan hacia Capital. Las obras fueron financiadas mediante el Fondo de Desarrollo Regional (Fodere) y recursos municipales, dentro de un esquema que combina inversión provincial y local.

En su mensaje, Orrego subrayó el impacto directo de este tipo de intervenciones en la vida cotidiana. Señaló que las mejoras viales no solo optimizan la circulación, sino que también elevan las condiciones de seguridad y la calidad urbana de los barrios alcanzados por las obras.

“Hacer tangible este tipo de trabajos es muy significativo, porque los vecinos pueden verlo, tocarlo y sentir cómo mejora su entorno”, expresó el mandatario provincial, al remarcar la importancia de sostener el ritmo de ejecución pese al contexto económico.

El gobernador también se refirió a la planificación vial en la zona. Explicó que, tras evaluar la factibilidad técnica, la Provincia avanzará con la doble vía en el circuito que conecta Santa María de Oro, Amable Jones y Vieytes. El objetivo central es descomprimir el tránsito sobre Avenida Libertador, especialmente en horarios pico.

El anuncio fue recibido como una señal de continuidad en materia de infraestructura vial, en una zona donde el crecimiento urbano y el aumento del parque automotor vienen generando mayores exigencias sobre la red de calles.

Las obras habilitadas incluyeron la repavimentación de calle Manuel Zavalla (ex Cabaña), en el tramo comprendido entre Avenida Libertador y Talcahuano, cubriendo una superficie de 2.520 metros cuadrados. A esto se sumó la pavimentación de Talcahuano, desde Manuel Zavalla hasta Vieytes, con una intervención adicional de 4.800 metros cuadrados.

En paralelo, se ejecutaron tareas complementarias de urbanización. Entre ellas, la construcción de 207 metros lineales de cuneta, 605 metros lineales de zapata y cordón, y 1.256 metros cuadrados de banquina. La intervención se completó con la instalación de puentes rampa y vecinales, junto con la pintura general de cordones, sendas peatonales y postes.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de trabajos forma parte de un esquema más amplio de recuperación y mantenimiento de la infraestructura vial urbana, orientado a sostener la transitabilidad y acompañar el crecimiento de los departamentos.

Con la mirada puesta en las próximas etapas, la futura doble vía en Amable Jones aparece como la obra de mayor proyección para la zona, en un contexto donde la planificación del tránsito se consolida como uno de los ejes centrales de la agenda de infraestructura.