La contratación de prepagas para mascotas se está consolidando como una tendencia en crecimiento en Argentina, impulsada por el fuerte aumento de los costos veterinarios y la mayor presencia de animales de compañía en los hogares. Las familias buscan alternativas que les permitan anticiparse a gastos inesperados ante urgencias, enfermedades o cirugías veterinarias.

En el país hay un número creciente de hogares con al menos un perro o gato, lo que ha transformado el vínculo con los animales y generado una mayor demanda de servicios de salud animal. En este contexto, los planes de salud para mascotas funcionan de manera similar a una prepaga médica: se paga una cuota mensual y se accede a una red de servicios con cobertura.

Publicidad

Los planes disponibles en el mercado argentino parten desde alrededor de $40.000 por mes, aunque el costo puede variar según la cobertura, la mascota y los servicios incluidos. Estos planes suelen incluir consultas veterinarias en consultorio, atención de urgencias, vacunación y desparasitación programada, así como descuentos o cobertura parcial en cirugías complejas y estudios diagnósticos.

Además, algunas propuestas incorporan teleconsultas 24 horas, programas de prevención de enfermedades, seguimiento nutricional y asesoramiento personalizado para mejorar la calidad de vida de los animales. Este tipo de beneficios representa una ventaja para quienes buscan planificar el cuidado de su mascota sin sorpresas financieras.

Publicidad

La demanda de este tipo de servicios crece en un contexto donde los costos veterinarios se volvieron significativos: una consulta básica puede superar los $35.000, y una cirugía o urgencia puede representar un gasto considerable que desestabiliza cualquier economía familiar.

Frente a estos escenarios, cada vez más “tutores” (como se denomina hoy a los dueños responsables) consideran que pagar una cuota mensual compensa el riesgo de afrontar un gasto elevado en momentos críticos y les brinda más tranquilidad ante eventualidades.

Publicidad

Sectores del mercado también están innovando con coberturas que integran seguimiento digital de la salud, asesorías remotas y atención domiciliaria, ampliando las posibilidades para que los animales reciban atención de calidad sin poner en riesgo el presupuesto familiar.