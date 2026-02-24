Marcelo Gallardo, histórico director técnico de Club Atlético River Plate, confirmó que el encuentro que su equipo disputará este jueves ante Club Atlético Banfield por el Torneo Apertura será su último partido al frente del club antes de despedirse definitivamente del cargo.

La decisión fue comunicada tras los entrenamientos del Millonario en el River Camp y se produce en medio de un año complicado para el equipo, que atraviesa una crisis deportiva reflejada en múltiples derrotas y un rendimiento por debajo de las expectativas.

Gallardo, de 50 años, pronunció un emotivo mensaje dirigido a los hinchas a través de un video difundido por la institución, en el que expresó su gratitud por los años compartidos y lamentó no haber podido cumplir con todos los objetivos deportivos planteados.

Este ciclo marca el cierre de una etapa que, si bien no replicó los títulos obtenidos en su primera etapa gloriosa, quedará registrado en la historia del club por la vinculación afectiva y el impacto que el entrenador generó en la institución y su hinchada a lo largo de los años.

El duelo ante Banfield, que se disputará en el Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti, será seguido con especial atención por los simpatizantes millonarios y el fútbol argentino en su conjunto, ya que marcará el fin del ciclo de uno de los entrenadores más emblemáticos en la historia reciente del club.

Gallardo asumió el cargo por segunda vez en agosto de 2024 con la esperanza de recuperar el espíritu ganador que lo había caracterizado en sus primeros años al mando del equipo. Sin embargo, el presente deportivo, reflejado en varias derrotas consecutivas y una racha que lo ubicó fuera de los puestos de clasificación, precipitó esta decisión en un momento clave de la temporada.

El adiós de Gallardo ante Banfield será también una jornada de encuentros con hinchas y homenajes, y puede resultar un punto de inflexión tanto para el entrenador como para la institución en su camino hacia nuevos desafíos.