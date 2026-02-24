Una noticia inesperada sacudió al fútbol mundial a poco más de tres meses del comienzo de la Copa del Mundo FIFA 2026: el entrenador Dick Advocaat, artífice de la primera clasificación de la selección de Curazao a un Mundial en su historia, renunció a su cargo por motivos familiares.

La dimisión del experimentado técnico neerlandés, ocurrida a 108 días del inicio del torneo (que se disputará entre el 9 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá) se produjo en medio de una situación personal delicada: Advocaat decidió priorizar la atención de la salud de su hija, situación que explicó en un comunicado al que tuvo acceso la prensa internacional.

Advocaat, de 78 años, había liderado a Curazao en el proceso de clasificación, superando expectativas y logrando el pasaje a la máxima cita mundialista, algo sin precedentes para la pequeña nación caribeña. Su logro fue considerado una de las grandes sorpresas de las eliminatorias de CONCACAF.

Ante la renuncia del técnico neerlandés, la Federación de Fútbol de Curazao actuó con rapidez y anunció al también neerlandés Fred Rutten como su reemplazante, encargado de continuar el proyecto deportivo en la fase final hacia el Mundial. Rutten asumirá la conducción del equipo con el objetivo de mantener la continuidad del trabajo iniciado por Advocaat.

La salida de Advocaat se da en un momento crucial para Curazao, que integrará el grupo E del Mundial junto a potencias como Alemania, Costa de Marfil y Ecuador. La federación enfatizó que respetó la decisión personal del entrenador y le deseó lo mejor tanto a él como a su familia.

La noticia representa un giro inesperado en la preparación de Curazao para su debut en la Copa del Mundo, obligando al cuerpo técnico y a los jugadores a adaptarse rápidamente bajo una nueva conducción en la recta final de la preparación para la cita más importante del fútbol internacional.