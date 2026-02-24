La dirigencia de River Plate comenzó de inmediato la búsqueda del sucesor de Marcelo Gallardo tras su anuncio de salida del cargo, y según informó el periodista Germán García Grova, el primer entrenador contactado fue Eduardo Coudet.

Eduardo Coudet, el principal candidato a dirigir a River, tiene contrato hasta el 30 de junio con el Alavés de España. (Foto EFE)

El llamado se produjo poco después de que se confirmara que Gallardo dirigirá su último partido este jueves ante Club Atlético Banfield por el Torneo Apertura, marcando el fin de su segundo ciclo al frente del equipo.

Coudet, conocido popularmente como el “Chacho”, actualmente se desempeña como director técnico del Alavés de España bajo contrato hasta el próximo 30 de junio, por lo que River deberá negociar con el club vasco si quiere liberarlo antes de esa fecha para asumir el cargo en Núñez.

Además de Coudet, otros nombres que vienen sonando entre los candidatos para reemplazar a Gallardo incluyen a Hernán Crespo y Santiago Solari, ambos con experiencia en el fútbol sudamericano y europeo y con vínculos previos en el ambiente millonario.

Si las negociaciones con los posibles reemplazantes no se cerraran de inmediato, en River evalúan dar la conducción interina a Marcelo Escudero, entrenador del equipo de reserva, mientras avanzan las tratativas.

La confirmación del primer contacto con Coudet marca el inicio de una etapa de transición para River Plate, que busca reencontrar estabilidad deportiva tras un año desafiante y el cierre de una etapa histórica con Gallardo al mando.