Con la decisión de Marcelo Gallardo de despedirse de River Plate tras un ciclo complicado, en Núñez comenzaron a barajarse los nombres de los posibles sucesores para hacerse cargo del primer equipo en el corto plazo. La lista que circula entre dirigentes y allegados al club incluye entrenadores tanto con trayectoria consolidada como alternativas con perfil también competitivo.

Entre los candidatos con más presencia en las conversaciones figuran Santiago Solari, con experiencia en clubes de México y Europa; Hernán Crespo, exgoleador del club con recorrido como DT en Sudamérica y el exterior; Eduardo “Chacho” Coudet, con pasos exitosos en el fútbol local y también en el exterior; y Pablo Aimar, con fuerte identificación con River y experiencia en la selección argentina.

Publicidad

Además de esos cuatro nombres, surgieron otros dos entrenadores que también están en consideración: Ariel Holan, con historial de dirigencia en el fútbol argentino, y Jorge Sampaoli, que actualmente se encuentra sin club tras un reciente paso por el exterior. Estas seis alternativas conforman el abanico principal que la dirigencia analiza para reemplazar a Gallardo si este decide no continuar en el cargo.

Los candidatos representan distintos estilos y trayectorias: desde técnicos con identificación histórica con River hasta estrategas con experiencia internacional, lo que refleja la búsqueda de un perfil que pueda darle un rumbo nuevo al equipo en medio de un momento desafiante.

Publicidad

Por ahora, la decisión final aún no está tomada, y la dirigencia sigue evaluando cada alternativa, así como el contexto futbolístico y los objetivos deportivos a mediano plazo, mientras el club trabaja en la planificación para la próxima etapa después de la marcha de Gallardo.