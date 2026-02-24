Al menos 30 presos políticos fueron liberados este lunes de la prisión El Rodeo I, en las afueras de Venezuela, establecimiento donde se encuentra recluido el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo. La salida de los detenidos se produjo en medio de un proceso de excarcelaciones impulsado por una ley de amnistía recientemente promulgada por el Parlamento venezolano.

Familiares y allegados se concentraron en los alrededores de la prisión, ubicada a unos 40 km al norte de Caracas, para recibir a los liberados, muchos de los cuales salieron con la cabeza rapada y camisas blancas, expresando su alivio y gratitud al reencontrarse con sus seres queridos.

La pareja de Gallo, María Alexandra Gómez, manifestó que aún no tienen novedades sobre su situación personal, aunque su liberación no ha sido anunciada entre las que se concretaron hasta ahora. Gómez dijo que “siguen esperando” alguna información oficial sobre el gendarme argentino, quien permanece detenido en ese penal de máxima seguridad desde 2024.

La ley de amnistía fue aprobada en el Parlamento venezolano y promulgada en días recientes, con el objetivo de liberar a personas detenidas por motivos políticos durante los últimos años de gobierno. La norma ha sido presentada por las autoridades como un paso hacia “una Venezuela más democrática y justa”, aunque el proceso de excarcelaciones se desarrolla de forma gradual y con limitaciones en su alcance.

El proceso de liberación ha avanzado lentamente, con algunos grupos saliendo de prisión en medio de celebraciones familiares, mientras que otros detenidos, incluidos militares y personas acusadas de delitos graves, pueden quedar fuera del beneficio debido a las exclusiones de la ley. La situación de Gallo permanece como foco de atención diplomática, con la familia y el Gobierno argentino monitoreando la evolución del caso.