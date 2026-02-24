La celebración por los 99 años de la legendaria conductora Mirtha Legrand estuvo marcada por una fuerte tensión mediática debido al conflicto con su exchofer, Marcelo Campos, quien había anunciado una protesta frente a la casa de su hija en Barrio Parque con motivo del cumpleaños, lo que generó preocupación en el entorno de la diva.

Según informaron medios porteños, Campos (quien trabaja actualmente en un conflicto legal con la familia de Legrand por su despido y reclamos salariales) había convocado a una manifestación junto a otros choferes y familiares para visibilizar su reclamo el mismo día del festejo. La convocatoria generó inquietud en la exclusiva zona del evento, que contaba con refuerzo de seguridad privada y presencia policial para garantizar el ingreso de los invitados.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que la marcha fue suspendida, tras la difusión de una resolución judicial que impedía a Campos acercarse a menos de 500 metros de la conductora y de su residencia. Los motivos de la suspensión no fueron detallados públicamente, aunque el cambio de planes ocurre en medio de las negociaciones y el avance del proceso judicial iniciado por el exchofer.

El conflicto entre Legrand y su exempleado, quien trabajó con ella durante décadas y luego presentó reclamos por despido sin causa, horas extra y condiciones de registración, sigue en manos de la Justicia y promete nuevos capítulos. Aun así, el ambiente del cumpleaños (una cena íntima con alrededor de 60 invitados cercanos) continúa con normalidad, con la celebrada diva recibiendo saludos por su aniversario en un contexto de glamour y tensión.