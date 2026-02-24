El reconocido cantante británico Robbie Williams anunció oficialmente su regreso a la Argentina con un concierto que promete ser uno de los espectáculos internacionales más importantes del año. La presentación formará parte de su próxima gira mundial y se espera que concentre a miles de fanáticos tanto de su extensa carrera como de sus clásicos más recordados.

Según confirmó la producción local, el anuncio oficial se realizó con gran expectativa entre seguidores y medios especializados, y marca la vuelta del artista al país después de varias temporadas sin recitales en vivo en suelo argentino.

La venta de entradas se encuentra próxima a habilitarse, con fechas y modalidades de venta que serán informadas oficialmente en los próximos días. La demanda ya asoma elevada, y la organización anticipa una alta concurrencia de público en todas las zonas de acceso.

Los fanáticos podrán adquirir entradas mediante los canales oficiales, con opciones de ubicaciones variadas y posibles presales para adherentes, tarjetas de crédito asociadas o socios de clubes de fans. Se espera que la preventa comience antes de la venta general.

El regreso de Robbie Williams a Argentina se suma a una serie de grandes shows internacionales programados en el país durante 2026, consolidando a Buenos Aires como una plaza de referencia en la región para giras de artistas globales.

Aún no se descartó la posibilidad de anunciar más fechas adicionales si la demanda continúa alta, algo habitual en presentaciones de este nivel. De confirmarse, podría convertirse en uno de los eventos musicales más convocantes del año.