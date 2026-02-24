Vecinos del departamento Rivadavia deberán tomar precauciones este martes 24 de febrero debido a un corte programado de agua potable que afectará a las localidades de La Bebida y Marquesado. Según Obras Sanitarias, la interrupción del servicio está prevista entre las 7 y las 15 horas, aproximadamente.

La medida responde a trabajos de reemplazo de la bomba de impulsión del sistema La Bebida, una tarea técnica clave para garantizar el correcto funcionamiento y la presión del suministro en la zona.

Desde Obras Sanitarias indicaron que la afectación será total en ambas localidades mientras se desarrollen las tareas, aunque el horario podría extenderse o acortarse dependiendo del avance de los trabajos.

Las autoridades recordaron a los usuarios que los tanques domiciliarios están preparados para afrontar este tipo de contingencias por más de 24 horas, siempre y cuando se realice un uso racional del agua potable.

En ese sentido, recomendaron priorizar el consumo esencial, evitar el riego y otras actividades que impliquen un gasto excesivo durante el período de interrupción.

Una vez finalizadas las tareas, el servicio comenzará a restablecerse de manera paulatina hasta recuperar la presión habitual en toda la zona afectada.