Autoridades de la Ciudad de Buenos Aires informaron que han detectado a más de 100 deudores alimentarios (102 en total) durante los controles que se llevan a cabo en los ingresos a estadios de fútbol y espectáculos masivos desde marzo de 2025. La medida forma parte de una política pública destinada a fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, consideradas un derecho esencial de niños, niñas y adolescentes.

Las restricciones de ingreso se ejecutan a través del Registro Público de Alimentantes Morosos (RPAM), bajo la modificación de la Ley Nº 269 por la Ley Nº 6.771 de la Legislatura porteña. En total se realizaron 119 operativos, según indicaron fuentes oficiales. En el último fin de semana, se impidió el acceso a cinco personas en partidos de la Liga Profesional de Fútbol por figurar como morosos en el registro.

Entre los encuentros en los que se detectaron deudores se encuentran el clásico entre Boca Juniors y Racing Club, donde tres personas fueron retenidas, otro caso en Vélez Sarsfield vs. River Plate, y también en el partido San Lorenzo vs. Estudiantes de Río Cuarto.

Los controles también se han extendido a otros eventos deportivos y culturales, como partidos de la Copa Argentina, las Eliminatorias del Mundial 2026 y al menos 20 conciertos, entre ellos los de artistas internacionales como Bad Bunny, Guns N’ Roses, Linkin Park, Dua Lipa y Oasis.

Las personas que figuran como deudores alimentarios morosos solo podrán volver a ingresar a estadios y espectáculos masivos una vez que regularicen su situación ante la Justicia. Además, mientras permanezcan en ese registro, tampoco pueden renovar la licencia de conducir.

Según las autoridades porteñas, los operativos no solo buscan aplicar la normativa vigente, sino también generar conciencia social sobre la importancia de cumplir con las obligaciones alimentarias, reforzando la idea de que estos compromisos deben priorizarse antes de destinar recursos a actividades recreativas.

El Gobierno de la Ciudad también impulsa una estrategia federal para articular registros similares con otras jurisdicciones, con el objetivo de ampliar la efectividad de este tipo de controles en todo el país.