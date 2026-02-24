Imágenes previamente desconocidas del expríncipe Andrés Mountbatten‑Windsor, hermano del rey Carlos III, jugando con un niño pequeño en el interior de una residencia privada han circulado en medios internacionales y redes sociales, reavivando el escrutinio sobre su figura en medio del amplio caso que rodea su relación con el financiero estadounidense y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Las fotografías, tomadas alrededor de 2011 dentro de una propiedad en Windsor, muestran al entonces miembro de la familia real conversando y jugando en el suelo con un niño que sostiene una pelota de diseño controvertido, lo que ha despertado amplias reacciones en redes y medios. La identidad del menor no ha sido revelada y no hay indicios oficiales de que haya algún vínculo familiar.

La reaparición de estas imágenes coincide con un momento de intensa atención pública hacia el expríncipe, quien fue detenido y posteriormente liberado bajo investigación por la policía británica en febrero de 2026 en relación con presuntos actos indebidos mientras ocupaba funciones oficiales. Ese arresto formó parte de una pesquisa más amplia sobre supuestas filtraciones de documentos oficiales a Epstein y sus asociados entre 2001 y 2011.

Medios como el portal TMZ y el tabloide británico The Sun divulgaron las fotografías, que estuvieron fuera del foco público durante años antes de que fueran recuperadas en archivos relacionados con el caso. Las escenas muestran un momento aparentemente inocente, aunque su difusión en el contexto actual ha generado inquietud debido al trasfondo del escándalo.

El caso del expríncipe Andrés se ha convertido en uno de los capítulos más polémicos dentro de la monarquía británica en las últimas décadas. Su relación con Epstein, quien fue condenado por tráfico sexual antes de su muerte en prisión en 2019, ya había generado acusaciones de abusos sexuales y llevó al exroyal a retirarse de funciones públicas años atrás.

En paralelo a la difusión de las imágenes, grupos de activistas realizaron protestas simbólicas en Europa, como la breve colocación de una fotografía de Andrés en el Museo del Louvre con consignas irónicas sobre su situación judicial, lo que refleja el clima de crítica y escrutinio público que rodea al expresidente.

La difusión de estas nuevas fotografías no implica necesariamente cargos adicionales, pero intensifica la conversación mediática y judicial sobre la conducta del exmiembro de la familia real durante los años en que mantuvo vínculos con Epstein y sus círculos. Las investigaciones continúan en curso, mientras la opinión pública y los expertos observan de cerca los desarrollos en torno a este caso internacional.