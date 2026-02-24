La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció la suspensión de la fecha 9 del Torneo Apertura 2026 (que debía disputarse entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo) así como de todas las categorías del fútbol argentino durante ese fin de semana, en medio de una pronunciada tensión institucional generada por una denuncia judicial que involucra a sus principales dirigentes.

La medida fue acordada por unanimidad durante una reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol, tras meses de conflicto con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que presentó una denuncia penal por presunta retención indebida de aportes y evasión fiscal por montos que superan los 19.000 millones de pesos entre 2024 y 2025.

Según explicaron dirigentes como Fabián Berlanga, presidente de Club Atlético Vélez Sarsfield, la decisión de suspender el clásico fin de semana de fútbol responde a la percepción de que la denuncia representa un ataque directo al fútbol argentino y a su conducción, al tiempo que sirve como respaldo institucional a las autoridades de la AFA que deberán presentarse ante la Justicia en esas mismas fechas.

Entre los principales señalados por la causa judicial se encuentran el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino, quienes fueron citados a declarar ante la justicia penal económica en el marco de la investigación vinculada a las actuaciones fiscales del organismo.

La AFA sostiene que no existe deuda exigible con el organismo recaudador y que los pagos cuestionados fueron realizados puntualmente antes de sus vencimientos, posición que fue presentada ante las autoridades judiciales y que ha generado un fuerte cruce entre la dirigencia del fútbol y la administración gubernamental.

La suspensión de la fecha 9 y la postura de la entidad generó reacciones diversas en clubes, dirigentes, jugadores y aficionados, y plantea interrogantes sobre cómo se reordenará el calendario futbolístico argentino una vez superada esta etapa de conflicto institucional y judicial.