Personal de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan secuestró en Rawson una camioneta de alta gama que presentaba graves irregularidades técnicas y legales, en el marco de los operativos para combatir el delito automotor en la provincia.

El procedimiento se realizó en la intersección de calle Gobernador Castro y Vidart, donde los efectivos inspeccionaron una Fiat Toro Volcano negra y detectaron anomalías en su identificación registral.

Tras una revisión exhaustiva, los uniformados constataron que el rodado circulaba con un dominio apócrifo. Además, comprobaron que los dígitos del chasis habían sido adulterados, una maniobra habitual utilizada para ocultar la identidad real del vehículo y dificultar su rastreo ante un eventual robo.

Las irregularidades también alcanzaban al motor, cuya numeración presentaba signos de adulteración. Estas modificaciones son consideradas indicios claros de maniobras delictivas vinculadas a la comercialización ilegal de vehículos o autopartes.

Al momento del control, el poseedor del rodado, un hombre de 52 años domiciliado en Capital, exhibió una cédula verde que sería apócrifa. Según fuentes policiales, los datos consignados en la documentación no coincidían con los registros oficiales del automotor.

Ante esta situación, los efectivos labraron un acta de infracción por circular sin la documentación reglamentaria correspondiente y procedieron al secuestro inmediato del vehículo. También se confeccionó el acta de procedimiento para dejar constancia formal de las irregularidades detectadas.

En la causa tomó intervención la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Genérica, que avanzará con la investigación para determinar el origen del rodado, si posee pedido de secuestro y la eventual responsabilidad penal de los involucrados.

Desde la fuerza destacaron que los controles continuarán en distintos puntos de la provincia con el objetivo de desalentar el fraude y reducir la circulación de vehículos con documentación falsa o adulterada.