Marcelo Gallardo negó haber pensado en renunciar a River pese a las dudas por el rendimiento del equipo y fue contundente cuando le preguntaron si evaluó dar un paso al costado. “No, pero no porque sea necio”, respondió el entrenador tras el triunfo 1-0 ante Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina, donde el equipo avanzó a los 16avos de final.

El DT reconoció que los resultados negativos generan ruido en el entorno y presión sobre el plantel y el cuerpo técnico, pero afirmó que mantiene la convicción en el trabajo realizado. Explicó que las críticas se multiplican cuando los resultados no acompañan, aunque sostuvo que el equipo está convencido de la preparación y del inicio de temporada, al que consideró positivo más allá de algunas derrotas duras.

Gallardo también remarcó que el contexto externo puede desestabilizar si no hay seguridad en el proyecto. En ese sentido, aseguró que tanto él como el plantel creen en el rumbo trazado en la pretemporada y en la idea de juego, y que la confianza en el proceso es clave para sostenerse en momentos adversos.

La pregunta sobre su continuidad surgió luego de un 2025 complicado y de un arranque de año con altibajos, que incluyó derrotas que generaron cuestionamientos. Sin embargo, el triunfo por Copa Argentina trajo algo de alivio y permitió al entrenador explayarse en una conferencia extensa, en la que buscó transmitir tranquilidad y respaldo al trabajo del grupo.

Con la clasificación en el bolsillo, River ahora se enfocará en lo que viene en la temporada, mientras el entrenador intenta consolidar el funcionamiento del equipo y dejar atrás la racha irregular. Por lo pronto, Gallardo dejó claro que no evalúa irse y que su intención es continuar al frente del proyecto deportivo del club.