Hackeo de WhatsApp o el homebanking: qué hacer en los primeros 15 minutos

Ante el hackeo de WhatsApp, redes sociales o el acceso al homebanking, los especialistas recomiendan actuar de inmediato: los primeros 15 minutos son determinantes para frenar el ataque y evitar que se multipliquen los daños. Mantener la calma y reaccionar con rapidez puede convertir un incidente grave en un problema controlado, ya que los ciberdelitos suelen avanzar por etapas si no se los detiene a tiempo.

El primer paso es cortar la conexión a Internet del dispositivo afectado, desactivando WiFi o datos móviles para interrumpir el contacto con el atacante. Si todavía se puede acceder a la cuenta, conviene cerrar todas las sesiones activas y no borrar mensajes ni notificaciones, ya que pueden servir como prueba o para reconstruir cómo ocurrió el ataque.

Luego hay que asegurar los accesos: cambiar contraseñas desde un dispositivo seguro y crear claves únicas y robustas, con letras, números y símbolos. También se recomienda activar la verificación en dos pasos o doble factor de autenticación y revocar permisos a aplicaciones desconocidas. Estas medidas suman capas de seguridad y dificultan nuevos ingresos no autorizados.

En los minutos siguientes, los expertos sugieren revisar el resto del ecosistema digital. Si se reutilizaban contraseñas, deben modificarse en todos los servicios, controlar correos electrónicos asociados y verificar si hubo cambios en datos de contacto o movimientos financieros sospechosos. El mail es clave, ya que suele ser la vía de recuperación de otras cuentas.

También es fundamental escanear el dispositivo con un antivirus actualizado para detectar malware o aplicaciones desconocidas, eliminar software sospechoso y actualizar el sistema operativo. Estas acciones ayudan a cerrar vulnerabilidades que pudieron facilitar el ataque.

Por último, hay que avisar a contactos y a las plataformas afectadas. En caso de cuentas bancarias o billeteras virtuales, se debe contactar de inmediato a la entidad para bloquear operaciones y monitorear movimientos, además de realizar la denuncia correspondiente. Advertir a familiares y amigos evita que el atacante use la cuenta para pedir dinero o difundir estafas en nombre de la víctima.

Especialistas en seguridad digital remarcan que la prevención sigue siendo clave: usar contraseñas únicas, activar el doble factor de autenticación, mantener el software actualizado y desconfiar de enlaces o mensajes sospechosos reduce de forma significativa el riesgo de hackeos y estafas online.