Tras la muerte de Evelyn, la causa fue recaratulada como homicidio culposo

La investigación por el fallecimiento de Evelyn Esquivel dio un giro tras confirmarse su deceso este martes por la tarde. Así lo confirmó en diálogo con Radio Sarmiento el abogado de la familia, Javier Jofré, quien explicó que la causa pasó a encuadrarse como homicidio culposo.

“Hoy la carátula es un homicidio, es un homicidio culposo, no hay intención, nadie quiso este final, pero el Código Penal tiene prevista esta figura”, sostuvo el letrado. Y agregó: “Negligencia, imprudencia, impericia, el Código las castiga”.

De una leve mejoría al desenlace fatal

Jofré describió la conmoción que atraviesa la familia, ya que en los días previos Evelyn había mostrado signos alentadores tras una intervención quirúrgica. “Había una leve y pequeña mejoría. El equipo médico estaba haciendo un excelente trabajo. Se había realizado una cirugía que en principio había sido exitosa”, detalló, en referencia a la operación destinada a aliviar la presión de las costillas sobre los pulmones.

“Esa fue la primera cirugía de la cual salió bien Evelyn y que iba llevando una leve, muy lenta mejoría”, explicó. Sin embargo, el martes alrededor de las 14 se produjo el fallecimiento.

La autopsia —indicó— permitirá confirmar que la muerte fue consecuencia directa del accidente de tránsito. “La autopsia va a decir que la consecuencia del fallecimiento fue producto de un hecho violento, traumático, un accidente de tránsito. Ese es el proceso correcto porque esto continúa y está judicializado de oficio”, señaló.

La clave: quién conducía

Uno de los puntos centrales de la investigación es determinar quién manejaba el vehículo al momento del vuelco. Según relató el abogado, existen versiones contradictorias entre los ocupantes.

“El hecho del accidente existió y venía manejando A, y después dijo no, venía manejando B, y después B dijo no, venía manejando A”, afirmó. Y añadió: “No entendemos esta especie de contradicción. Probablemente complicaron un poquito la situación para la Fiscalía”.

La familia, remarcó, solo busca conocer la verdad. “La familia lo único que quiere es saber qué pasó”, expresó.

Jofré indicó que, por el momento, no han accedido formalmente al expediente judicial. “El expediente nosotros todavía no lo hemos tomado”, explicó, aunque adelantó que aportarán testimonios de allegados que puedan haber escuchado o sabido quién conducía.

También señaló que en el expediente no constan exámenes toxicológicos ni de alcoholemia. “Tengo entendido que no. En el expediente no obra, no existe, no está. No se realizó”, sostuvo.

Posibles penas

Respecto de las eventuales consecuencias penales, el abogado aclaró que, en principio, no se advierten agravantes como intoxicación alcohólica o por sustancias. “A priori no entendemos que haya alguna circunstancia agravante”, indicó.

En casos de homicidio culposo, explicó, pueden dictarse condenas que no necesariamente impliquen cumplimiento efectivo en prisión, aunque sí contemplan inhabilitación para conducir. “Llevan agregado la accesoria, que es hasta cinco años de no poder conducir ningún vehículo”, precisó.

Mientras tanto, la familia se constituirá como querellante en la causa. “Son las personas que tienen el derecho de constituirse a los efectos de saber qué pasó el día del accidente y posterior deceso de su hija”, concluyó Jofré.