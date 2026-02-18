Desde hoy rige el boleto escolar y docente gratuito en la Red Tulum: cómo acceder

A partir de este miércoles 18 de febrero comenzó a regir en la provincia de San Juan el beneficio del boleto escolar y docente gratuito. La medida, impulsada por el Gobierno provincial a través del Ministerio de Gobierno, busca garantizar el acceso al transporte público para estudiantes y docentes de todos los niveles del sistema educativo.

El beneficio alcanza a alumnos y educadores de los niveles inicial, primario, secundario, terciario y universitario, quienes podrán viajar sin costo en los colectivos que integran la Red Tulum. La iniciativa apunta a facilitar la concurrencia a los establecimientos educativos en el inicio del ciclo lectivo 2026 y a lo largo de todo el año.

Requisitos para acceder al beneficio

Las autoridades provinciales informaron que quienes deseen hacer uso del boleto gratuito deberán presentar al momento de viajar la credencial escolar o universitaria correspondiente al año anterior. La misma credencial podrá actualizarse una vez que comience formalmente el ciclo lectivo de 2026, cuando las instituciones educativas entreguen la nueva documentación.

Además, es obligatorio el uso de la Tarjeta SUBE registrada a nombre del estudiante o del docente, ya que el sistema de transporte provincial avanza progresivamente hacia la utilización exclusiva de tarjetas individuales. Esta modalidad permitirá un mayor control y trazabilidad del beneficio, optimizando la planificación y administración de los recursos públicos destinados al subsidio del transporte.

Hacia un sistema digital integrado

Desde el Ministerio de Gobierno adelantaron que próximamente se pondrá en marcha una segunda etapa de implementación del beneficio. Esta instancia incluirá el registro de datos personales y escolares a través de un bot y una página web oficial diseñados específicamente para tal fin.

El nuevo esquema digital permitirá migrar de manera progresiva hacia un sistema completamente integrado, consolidando la Tarjeta SUBE como herramienta central para el acceso al boleto gratuito. La medida busca agilizar los trámites, reducir la utilización de papel y garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

El gobierno provincial destacó la importancia de esta política pública en el contexto del inicio del año escolar, y recordó a los usuarios la necesidad de contar con la documentación correspondiente para evitar inconvenientes al momento de abordar las unidades.