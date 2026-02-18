Publicidad
Comercio: salarios de febrero superan el millón con sumas extra

El sector mercantil mantiene un esquema salarial transitorio hasta marzo. Las cifras varían según la categoría y la antigüedad.

POR REDACCIÓN

Hace 6 horas
Cuánto cobran los empleados de comercio en febrero de 2026. (Ilustrativo)

Los empleados de comercio en Argentina perciben en febrero de 2026 salarios básicos que superan el millón de pesos, a los que se agregan dos sumas fijas no remunerativas por un total de $100.000 mensuales, según el acuerdo vigente entre el gremio y las cámaras empresarias. El esquema transitorio rige desde diciembre de 2025 y se mantendrá hasta marzo, cuando los montos adicionales pasarán a incorporarse al salario básico.

El convenio establece el pago de una suma de $40.000 y otra de $60.000 que se liquidan por separado en el recibo, pero se suman al ingreso mensual de cada trabajador. Estas cifras se agregan al básico de cada categoría y elevan el salario final que perciben los empleados durante el primer trimestre del año. 

En cuanto a los básicos, las escalas varían según la función. En maestranza, por ejemplo, los salarios se ubican entre $1.155.795 y $1.169.560. En el área administrativa, los montos van desde $1.167.268 hasta $1.218.519 según la categoría. Para vendedores, los básicos oscilan entre $1.171.091 y $1.218.519. Estas cifras no incluyen antigüedad ni otros adicionales. 

Además del básico y las sumas fijas, los trabajadores reciben el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado. Este cálculo impacta sobre los montos remunerativos y también sobre los conceptos no remunerativos, por lo que incide en el ingreso final. 

El esquema acordado se mantendrá sin cambios hasta marzo. A partir de abril de 2026, las sumas de $40.000 y $60.000 se incorporarán de forma definitiva a las escalas básicas, lo que modificará el recibo de sueldo y servirá de base para futuros aumentos y adicionales en el sector.

