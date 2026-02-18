Los empleados de comercio en Argentina perciben en febrero de 2026 salarios básicos que superan el millón de pesos, a los que se agregan dos sumas fijas no remunerativas por un total de $100.000 mensuales, según el acuerdo vigente entre el gremio y las cámaras empresarias. El esquema transitorio rige desde diciembre de 2025 y se mantendrá hasta marzo, cuando los montos adicionales pasarán a incorporarse al salario básico.

El convenio establece el pago de una suma de $40.000 y otra de $60.000 que se liquidan por separado en el recibo, pero se suman al ingreso mensual de cada trabajador. Estas cifras se agregan al básico de cada categoría y elevan el salario final que perciben los empleados durante el primer trimestre del año.

En cuanto a los básicos, las escalas varían según la función. En maestranza, por ejemplo, los salarios se ubican entre $1.155.795 y $1.169.560. En el área administrativa, los montos van desde $1.167.268 hasta $1.218.519 según la categoría. Para vendedores, los básicos oscilan entre $1.171.091 y $1.218.519. Estas cifras no incluyen antigüedad ni otros adicionales.

Además del básico y las sumas fijas, los trabajadores reciben el adicional por antigüedad, equivalente al 1% del salario por cada año trabajado. Este cálculo impacta sobre los montos remunerativos y también sobre los conceptos no remunerativos, por lo que incide en el ingreso final.

El esquema acordado se mantendrá sin cambios hasta marzo. A partir de abril de 2026, las sumas de $40.000 y $60.000 se incorporarán de forma definitiva a las escalas básicas, lo que modificará el recibo de sueldo y servirá de base para futuros aumentos y adicionales en el sector.