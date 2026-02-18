El empresario Alberto Samid lanzó duras críticas contra Daniel Scioli en medio de su traslado sanitario desde Punta del Este a la Argentina y cuestionó la falta de asistencia oficial para concretar su regreso. Desde Uruguay, donde permanecía internado por un cuadro de salud, apuntó contra el secretario de Turismo por no responder a su pedido de ayuda.

Samid aseguró que había solicitado un avión sanitario para volver al país y que incluso se ofreció a pagar el operativo, pero no obtuvo respuesta. En ese contexto, cuestionó el rol del funcionario nacional y expresó su malestar por la falta de intervención para agilizar el traslado.

El empresario se encontraba internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este por una infección que se complicó y requería ser atendido por sus médicos en Buenos Aires. Su familia había pedido asistencia para concretar el traslado de urgencia, en medio de un cuadro considerado delicado.

Las críticas no se limitaron al área nacional: Samid también cuestionó a autoridades bonaerenses por la falta de respuesta inicial a su pedido. El episodio generó repercusiones políticas y mediáticas, y derivó en gestiones posteriores para concretar su traslado sanitario al país.

Finalmente, el empresario fue trasladado a la Argentina en un vuelo sanitario, pero el cruce público dejó expuesta la tensión con funcionarios y reavivó el debate sobre la asistencia estatal en situaciones de emergencia médica en el exterior.