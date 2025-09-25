La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció un cambio clave en el sistema de facturación comercial que entrará en vigor el próximo 1° de diciembre. Se eliminarán las facturas tipo “M”, que hasta ahora se usaban para contribuyentes con problemas fiscales, y se reemplazarán por facturas tipo “A” con leyendas aclaratorias que indicarán si el emisor está sujeto a retenciones.

Las facturas M se emitían a contribuyentes que no acreditaban patrimonio suficiente o que planeaban darse de baja en sus actividades, funcionando como un mecanismo para evitar fraudes en el crédito fiscal del IVA. Quienes recibían estas facturas debían retener el 100% del IVA (21% del precio) y el 6% del Impuesto a las Ganancias, actuando como agentes de retención ante ARCA.

Con la nueva norma, todos emitirán facturas tipo A, pero con dos posibles condiciones para quienes presenten irregularidades:

1. Retención total del IVA y del Impuesto a las Ganancias, como ocurría con las facturas M.

2. Cobro de la factura únicamente a través de una cuenta bancaria especial informada a ARCA, sin sufrir retenciones.

Este esquema permitirá a ARCA evaluar periódicamente el comportamiento fiscal de los contribuyentes afectados y, en función de los resultados, autorizar la emisión de facturas A sin leyendas especiales.

En palabras del organismo, “ARCA flexibiliza la evaluación cuatrimestral automática del comportamiento fiscal, que podrá derivar en la modificación de la clase de comprobantes habilitada. Dicha evaluación cuenta con una simulación preventiva ejecutada de manera anticipada, que brinda a los contribuyentes la posibilidad de corregir las irregularidades detectadas en forma previa”.

Además, indicaron que si las inconsistencias se regularizan después de la evaluación definitiva, los contribuyentes podrán solicitar un reproceso web para recuperar la habilitación de facturación clase “A” sin leyendas.