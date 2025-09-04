Por la tercera fecha del Rugby Championship, Los Pumas se medirán en la madrugada del sábado con Australia en Townsville, desde las 01.30 hora argentina, con transmisión en vivo por ESPN 2 y Disney+ Premium.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi llega con la moral en alto tras conseguir un triunfo histórico en Vélez por 29 a 23 frente a los All Blacks, el primero como local ante los neozelandeses. Ahora, la misión es confirmar ese nivel y volver a dar un golpe en la competencia.

Del otro lado estarán los Wallabies, que llegan fortalecidos luego de vencer a Sudáfrica en Johannesburgo con una remontada de 0-22 a 38-22 y caer ajustadamente 30-22 en la revancha. En casa buscarán ratificar su crecimiento y mantener la ventaja histórica en el torneo.

El duelo tiene un condimento especial: el ranking mundial. Australia ocupa el sexto lugar, el último que asegura acceso al bombo 1 del sorteo del Mundial 2027, mientras que Argentina está séptima, con la posibilidad concreta de superarlos si consigue victorias en esta serie de dos partidos como visitante.

La rivalidad entre ambos en el Championship comenzó en 2012. Desde entonces jugaron 24 encuentros, con 16 triunfos australianos, cinco argentinos y dos empates. Hubo capítulos recordados para Los Pumas, como el primer triunfo histórico en 2014 en Mendoza (21-17), la goleada 48-17 en San Juan en 2022, la victoria 34-31 en Parramatta en 2023, y el contundente 67-27 en Santa Fe en 2024, la mayor diferencia lograda por Argentina.

El antecedente en Townsville no es favorable: en 2021 los Wallabies ganaron allí 27-8. Cuatro años después, Los Pumas buscarán escribir otra página grande en su historia y ratificar que ya no son menos que nadie en el torneo más exigente del rugby mundial.