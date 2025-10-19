Argentina vs. Marruecos: por qué canal ver la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 se enfrentará a Marruecos en la final del Campeonato Mundial de la categoría este domingo 19 de octubre. El partido se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile con inicio programado para las 20:00 horas.

El equipo dirigido por Diego Placente llega a esta instancia decisiva tras un rendimiento impecable durante el torneo, donde consiguió seis victorias consecutivas. En la fase de grupos superó a Cuba, Australia e Italia, mientras que en la etapa eliminatoria eliminó a Nigeria, México y Colombia. El delantero Alejo Sarco se destaca como máximo goleador del conjunto argentino con cuatro anotaciones.

Marruecos, por su parte, protagoniza una campaña histórica que incluye victorias ante selecciones como España, Brasil y Francia, esta última en semifinales mediante definición por penales. El equipo africano buscará obtener su primer título mundial en la categoría.

La transmisión del encuentro final estará a cargo de los canales DSports y Telefe, que ofrecerán la cobertura en vivo para el territorio argentino. Esta final representa para Argentina la oportunidad de conseguir su primer título mundial Sub 20 desde el logrado en Canadá 2007.