Último concierto del año: la Banda Sinfónica de la UNSJ se despide en el Juan Victoria

La Banda Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan realizará su presentación de cierre de temporada el jueves 23 de octubre en el Auditorio Juan Victoria. La función tendrá lugar a las 21.00 horas, con un bono contribución de $3.000 que se encuentra disponible en la boletería del auditorio.

La agrupación musical, que funciona como Cátedra Libre del Departamento de Música de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes desde 2022, está conformada por profesores, estudiantes y músicos de la comunidad sanjuanina. En ocasiones particulares se suman instrumentistas de otras provincias, como ha ocurrido con participantes de La Rioja en anteriores presentaciones.

Para este concierto, la dirección musical estará a cargo del profesor Atahualpa Vegas en su rol de director invitado. El programa incluirá una selección de obras clásicas del repertorio orquestal, las cuales han sido adaptadas específicamente para formato de banda sinfónica. La propuesta busca destacar las particularidades sonoras de esta formación instrumental.

El evento contará con la participación especial del solista Jeremías Cortez en trompeta, sumando un atractivo adicional a la presentación. La Banda Sinfónica de la UNSJ consolida así su presencia en la escena cultural local, ofreciendo una alternativa musical abierta a toda la comunidad.

Las localidades pueden adquirirse en la boletería del Auditorio Juan Victoria, que permanece abierta de lunes a sábado en el horario de 10.30 a 18.00 horas.