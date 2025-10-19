La desaparición de Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales, una pareja de jubilados de Comodoro Rivadavia, se mantiene sin resolver después de más de una semana de intensas búsquedas en la zona de Rocas Coloradas, Chubut. Los adultos mayores, de 79 y 69 años respectivamente, fueron vistos por última vez el sábado 11 de octubre durante un viaje hacia Camarones, y desde entonces no se ha establecido contacto con ellos.

El caso presenta varios elementos que han generado múltiples hipótesis entre las autoridades. La principal línea de investigación sugiere que la pareja podría haberse desorientado después de que su vehículo, una camioneta Toyota Hilux, quedara atascado en terrenos blandos cerca de Playa Visser. Las marcas en las puertas del automóvil indicarían intentos de liberar el vehículo mediante fuerza manual, lo que habría llevado a los jubilados a emprender una caminata en busca de ayuda.

Publicidad

Las características geográficas de Rocas Coloradas, una extensión de 95.000 hectáreas con formaciones rocosas, cañadones ocultos y ausencia total de cobertura celular, representan un factor crítico en la investigación. Las autoridades no descartan que alguno de los desaparecidos haya sufrido una descompensación física o un accidente durante la travesía a pie, situación que habría complicado aún más su regreso o localización.

El operativo de búsqueda, que incluye efectivos policiales, bomberos, baqueanos locales y tecnología con drones, se ha visto dificultado por la vastedad del terreno y las condiciones meteorológicas variables. Hasta el momento no se han hallado rastros personales de los desaparecidos, lo que mantiene activas todas las líneas de investigación mientras continúan los trabajos de rastrillaje en esta zona desolada de la Patagonia argentina.