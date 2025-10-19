El empresario Federico Machado realizó declaraciones desde la ciudad de Viedma horas antes de ser extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta procesos por lavado de activos y narcotráfico. Durante una entrevista periodística, Machado formuló advertencias dirigidas al Gobierno nacional, afirmando que posee información que podría tener repercusiones políticas significativas.

En sus declaraciones, el empresario hizo referencia a un mensaje que habría enviado al asesor presidencial Santiago Caputo, en el cual expresaba: "Si esto explota, yo fundo todo. Yo hablo y se cae el país mañana". Según su relato, la respuesta recibida habría sido "Mensaje recibido". Machado también se refirió a su relación con el diputado José Luis Espert, manifestando su decepción por lo que describió como un distanciamiento pese a un previo apoyo económico.

El entrevistado incluyó en sus afirmaciones al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a diversas figuras empresariales, aunque sin proporcionar detalles específicos que sustenten estas referencias. Respecto a los cargos que enfrenta en Estados Unidos, Machado sostuvo que su caso corresponde fundamentalmente a cuestiones financieras, deslindando aspectos vinculados al narcotráfico.

Las declaraciones se produjeron en el marco final del proceso de extradición, luego de que la Corte Suprema de Justicia rechazara los recursos presentados por su defensa legal. Las autoridades judiciales procedieron con la entrega del empresario a las autoridades estadounidenses para su juzgamiento en ese país.