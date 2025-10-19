Qué se vota el domingo 26 de octubre en las elecciones Argentina 2025

El domingo 26 de octubre de 2025 se llevarán a cabo en Argentina las elecciones legislativas nacionales, en las cuales se renovarán parcialmente ambas cámaras del Congreso. Esta jornada cívica, que corresponde a las denominadas elecciones intermedias por no incluir la elección de cargos ejecutivos nacionales, definirá la composición de 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 escaños en el Senado de la Nación.

La renovación legislativa afecta a la mitad de los miembros de la Cámara Baja y a un tercio de los integrantes de la Cámara Alta, de acuerdo con el sistema de renovación por mitades y tercios que se realiza cada dos años. Los diputados nacionales mantendrán sus mandatos por cuatro años, mientras que los senadores conservarán sus bancas por seis años, de acuerdo con los plazos establecidos en la Constitución Nacional.

Ocho jurisdicciones procederán a la elección de senadores: Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. Cada una de estas provincias elegirá tres representantes para la Cámara Alta. En cuanto a la Cámara de Diputados, todas las provincias participarán en la renovación de bancas, con una distribución que asigna:

Jujuy: tres

Salta: tres

Formosa: dos

Tucumán: cuatro

Chaco: cuatro

Santiago del Estero: tres

Catamarca: tres

Santa Fe: nueve

Corrientes: tres

Misiones: tres

Córdoba: nueve

La Rioja: dos

San Juan: tres

San Luis: tres

La Pampa: tres

Buenos Aires: 35

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 13

Mendoza: cinco

Chubut: dos

Santa Cruz: tres

Tierra del Fuego: dos

Estos comicios implementarán el sistema de Boleta Única de Papel en todo el territorio nacional. Este formato organiza verticalmente a los partidos políticos y horizontalmente las categorías de cargos, requiriendo que el elector realice una sola marca por categoría en el casillero correspondiente antes de depositar el voto en la urna. Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación a través del padrón electoral disponible en el sitio oficial de la Cámara Nacional Electoral.