El presidente argentino Javier Milei se convirtió en el centro de una sátira televisiva durante el programa estadounidense Saturday Night Live. El sketch, que rápidamente se volvió viral, comparó la imagen y el estilo del mandatario con el excéntrico personaje de cine Austin Powers, conocido por su actitud desenfadada y su vestuario característico.

En la parodia del bloque informativo se comparó el painado de Milei con el de Astin Powers y mostró un juego de palabras con ¿Hot, baby?, parafraseando al personaje de las películas.

Publicidad

El segmento humorístico también incluyó una referencia a la relación política y económica entre Argentina y Estados Unidos. El conductor del programa realizó una ironía sobre un eventual auxilio financiero estadounidense, sugiriendo que, de acuerdo con precedentes históricos, los funcionarios del gobierno de Donald Trump podrían "huir a Argentina" en el futuro, en una analogía con eventos históricos posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

La difusión de este sketch generó un amplio eco en redes sociales, donde usuarios compartieron fragmentos y comentarios sobre la inesperada aparición del presidente argentino en uno de los programas de comedia más emblemáticos de la televisión norteamericana.