El comerciante textil Gustavo Zuviria manifestó su descontento tras implementar una iniciativa de ropa gratuita en su local comercial del barrio de Villa Pueyrredón. El empresario había dispuesto percheros con prendas a disposición de personas en situación de necesidad, pero el desarrollo de la acción no respondió a sus expectativas.

A través de sus redes sociales, Zuviria relató que mientras las personas en condición de humildad solicitaron permiso para retirar las prendas y mostraron actitud respetuosa, observó cómo algunos vecinos con capacidad adquisitiva se apropiaron de múltiples prendas sin autorización. El comerciante calificó este comportamiento como una muestra de "miseria espiritual" y cuestionó la falta de empatía hacia quienes realmente necesitaban la ayuda.

El empresario declaró que debió intervenir directamente para regular el retiro de prendas por parte de personas que, según su conocimiento, disponen de recursos para adquirir ropa. A pesar de esta experiencia negativa, Zuviria destacó el aspecto positivo de la iniciativa al compartir imágenes con los beneficiarios que sí accedieron a las prendas de acuerdo con el espíritu solidario original.

La situación ha generado reflexión sobre los comportamientos sociales en contextos de ayuda comunitaria, evidenciando cómo iniciativas benéficas pueden verse afectadas por conductas oportunistas que desvirtúan su propósito inicial.